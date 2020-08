Anzeige

Formel 1: Andreas Seidl macht McLaren wieder zu einem Top-Team Wie ein Bayer McLaren wiederbelebte

McLaren im Aufwind: Wie der Rennstall wieder vorne mitfährt

M. Habermeier

Noch 2017 zählt McLaren zu den schwächsten Formel-1-Teams. Andreas Seidl bringt den Rennstall auf Vordermann. Doch für ihn ist McLaren noch lange nicht am Ziel.

Ein Traditionsteams ist zurück im Kampf um Podestplätze!

Jahrelang steckte der Rennstall aus Woking im grauen Mittelfeld der Formel 1 - oder noch weiter hinten - fest. Seit 2013 war man nie besser als Rang fünf in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft platziert, zeitweise war das Team sogar die Lachnummer der Königsklasse.

Anzeige

Dieser Zustand passte so gar nicht zu der ruhmreichen Vergangenheit des nach Ferrari ältesten Rennstalls in der Königsklasse des Motorsports.

Acht Konstrukteurs-Titel, zwölf Fahrertitel und unzählige Grand-Prix-Siege - in diese Sphären will McLaren wieder vordringen. Und seit 2019 sieht es so aus, als ob zumindest Rennsiege in absehbarer Zeit wieder möglich werden.

McLaren-Teamchef erklärt: Deshalb war Vettel nie ein Thema

McLaren zumindest wieder Best-of-the-Rest

In der vergangenen Formel-1-Saison landete das Team mit den Fahrern Carlos Sainz jr. und Lando Norris bereits auf Rang vier und holte sich den inoffiziellen Titel Best-of-the-Rest, mit deutlichem Vorsprung vor Motorlieferant Renault.

In der von Corona durcheinandergewirbelten Saison sorgen die McLaren bisher noch mehr für Furore. Direkt im ersten Rennen in Spielberg fuhr Norris auf Rang drei und brannte die schnellste Rennrunde in den Asphalt. Dieses Kunststück wiederholte Sainz im zweiten Rennen in Österreich.

Doch der Name, der mit der Auferstehung der Traditionsmarke am engsten verbunden ist, ist Andreas Seidl.

Seidl hält wenig von Matrix-Management

Der gebürtige Passauer übernahm am 10. Januar 2019 die Position des Teamchefs bei McLaren Racing und nahm direkt einige Änderungen vor. Das in der Ära von Ron Dennis eingeführte Matrix-Management, bei der wichtige Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, überzeugte Seidl wenig.

Anzeige

"Ich mag eine einfache traditionelle Motorsportorganisation", sagte Seidl und meinte damit, dass er wie bei Mercedes klare Zuständigkeiten bevorzugt.

Trotzdem mag er keinen autoritären Führungsstil. Der 44-Jährige ist vielmehr bestrebt, jedes einzelne Teammitglied mitzunehmen. Dafür sind Freiheiten im Arbeitsprozess unabdingbar.

"Ich liebe den Motorsport, weil es ein Teamsport ist. Ich hab früher Fußball gespielt und genauso will ich in der Formel 1 rangehen. Jeder soll morgens beim Aufstehen wissen, wie er sich in das Team einbringen kann", erklärte er sein Vorgehen bei SPORT1 im AvD Motorsport Magazin. (jeden Sonntagabend LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Nach seinem bevorstehenden Aus bei Ferrari hat Sebastian Vettel (l.) für das kommende Jahr noch kein Cockpit. Die Chancen, bei Top-Teams unterzukommen, werden von Woche zu Woche geringer. Doch noch besteht Hoffnung, dass er der Formel 1 erhalten bleibt. SPORT1 zeigt das Fahrerkarussell 2021 © Getty Images MERCEDES: Bei den Silberpfeilen wird Vettel nicht landen, die haben ihm praktisch die Tür zu gemacht. Motorsportchef Toto Wolff lobt den viermaligen Weltmeister zwar bei jeder Gelegenheit.... © Getty Images ...doch die Cockpits bei Mercedes sind für 2021 eigentlich besetzt. Lewis Hamilton hat seinen Vertrag zwar noch nicht verlängert. Das aber gilt nur noch als Formsache © Getty Images Das ist auch bei Valtteri Bottas der Fall, der den Saisonauftakt in Spielberg gewann. "Wir bleiben bei unseren zwei Jungs", sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius jüngst bei "Sky" © Getty Images Anzeige FERRARI: Ende des vergangenen Jahres hat die Scuderia Nägel mit Köpfen gemacht und Charles Leclerc bis 2024 an sich gebunden. Der Monegasse ist der Mann der Zukunft bei Ferrari - auch wenn bei der aktuellen Stärke des Autos der WM-Titel weit entfernt ist © Getty Images Der neue Teamkollege von Leclerc bei Ferrari ab der Saison 2021 steht auch schon fest. McLaren-Pilot Carlos Sainz jr. erhält einen Zweijahresvertrag bei der Scuderia und ersetzt dort Vettel. Ob es mit dem Spanier bei der Scuderia wieder aufwärts geht? © Getty Images RED BULL: Auch bei Red Bull ist die Sache klar. Max Verstappen ist sowieso langfristig als Fahrer Nummer eins an den Rennstall gebunden © Getty Images Und auch Alexander Albon sitzt fest im Cockpit. Der britische Youngster hat thailändische Wurzeln und wird von jener thailändischen Familie gefördert, der 51 Prozent des Getränkekonzerns gehören © Getty Images Anzeige RACING POINT, ab 2021 ASTON MARTIN: Die rosa Flitzer bekommen in der nächsten Saison einen neuen Namen - und vielleicht auch einen neuen Fahrer. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass Sebastian Vettel (r.) Sergio Perez ersetzen wird. Der Vertrag des Mexikaners für 2021 kann angeblich noch im Juli gekündigt werden © Getty Images Bei Lance Stroll sieht es anders aus. Der Kanadier muss sich aufgrund seines finanzsstarken Vaters, Lawrence Stroll, der das Team finanziert, keine Sorgen um sein Cockpit machen © Getty Images MCLAREN: Der Vertrag von Lando Norris wurde erst im vergangenen Jahr verlängert und auch das zweite Cockpit ist besetzt © Daniel Ricciardo wechselt zum Beginn der kommenden Saison von Renault zu McLaren © Anzeige RENAULT: Es war das große Überraschungs-Comeback! Fernando Alonso kehrt in die Formel 1 zurück. In der Saison 2021 fährt er wieder für Renault © Getty Images An seiner Seite fährt Esteban Ocon. Der Franzose kam vor der Saison 2020 als Ersatz für NIco Hülkenberg. Zuvor war er Ersatzfahrer bei Mercedes © Getty Images ALPHA TAURI (ehemals Toro Rosso): Bei dem neu benannten Rennstall ist noch kein Fahrer für die nächste Saison offiziell bestätigt. Aktuell sitzen Daniil Kvyat... © Getty Images ... und der Franzose Pierre Gasly am Steuer der beiden Boliden. Ihr Vertrag wurde aber noch nicht verlängert © Getty Images Anzeige ALFA ROMEO: Bei Alfa Romeo verhält es sich ähnlich wie bei Alpha Tauri. Für die nächste Saison ist noch kein Fahrer offiziell bestätigt. Die aktuellen Fahrer Kimi Räikkönen... © Getty Images ... und Antonio Giovinazzi haben noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ob der finnische Weltmeister und der Italiener unterschreiben, ist noch völlig unklar, zumal mit Perez bald wieder ein Top-Fahrer auf dem Markt sein könnte. Der Mexikaner verriet vor dem Ungarn-GP: "Wir wurden von einem anderen Formel-1-Team kontaktiert." © Getty Images HAAS: Das könnte neben Alfa Romeo auch das Ferrari-Kundenteam sein. Denn auch bei Haas haben weder Romain Grosjean... © Getty Images ...noch Kevin Magnussen die Sicherheit, ob sie auch in der nächsten Saison noch für den Rennstall an den Start gehen werden © Getty Images Anzeige WILLIAMS: Klarheit gibt es dagegen bei Williams. Der Brite George Russell wird ebenso beim Team aus Grove bleiben... © Getty Images ... wie der Kanadier Nicholas Latifi Zunächst verkündeten das die Fahrer im Rahmen der Pressekonferenz zum Ungarn-GP. Wenig später bestätigte auch das Team die weitere Zusammenarbeit, zumindest für George Russell. Der Brite hat seinen Startplatz für die kommende Saison bereits sicher © Getty Images

"Können uns in allen Bereichen verbessern"

Seidl will dabei nicht von heute auf morgen die Welt verändern, sondern den Rennstall durch kleine, aber stetige Änderungen neu formen. "Wir können uns in allen Bereichen verbessern", machte er gleich zu Beginn seiner Amtszeit klar.

"Kurzfristig wollen wir uns weiter entwickeln. Nächstes Jahr wollen wir den nächsten Schritt in Bezug auf die Leistung der Autos machen", formulierte er bei formula1.com seinen Fahrplan. Parallel dazu werden langfristige Projekte wie der Bau eines neuen Windkanals in Angriff genommen.

Der Erfolg gibt ihm bisher recht. Die Mitarbeiter und Verantwortlichen bei McLaren folgen ihm auf seinem Weg, wie auch Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock, der den Passauer noch von gemeinsamen BMW-Zeiten kennt, bestätigt.

"Er weiß, wie er mit den Menschen umzugehen hat. Er kennt sehr gut die Stärken der verschiedenen Leute, die er dann in die richtige Position schiebt", sagte er zu Seidls Stärken im Formel-1-Podcast Starting Grid.

Anzeige

Seidl hat Fahrer unter Kontrolle

Das gilt auch für den Umgang mit seinen Fahrern, die sich bisher auch ohne Stallorder diszipliniert zeigen. "Vor allem zu Beginn der Saison ist es wichtig, dass beide Piloten frei fahren können. So bekommen wir aus beiden die maximale Performance heraus", sagte er im AvD Motorsport Magazin.

Seidl macht aber auch deutlich: "Es gibt klare Regeln. Eine davon ist, dass es keine Berührungen geben darf. Das nehme ich dann persönlich." Im zweiten Rennen in Spielberg wurde das Teamplay deutlich, als Sainz Teamkollege Norris klaglos passieren ließ, als dieser deutlich schneller war.

Bei allen Akteuren muss für Seidl stets das Teamplay oberste Priorität haben. Sollte sich jemand selbst wichtiger nehmen als das Team, reagiert er rigoros. Aber ist er von seinen Fahrern überzeugt, zögert er auch nicht, diese frühzeitig an sich zu binden.

Als der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso 2019 für Testfahrten in Bahrain zu McLaren zurückkehrte, begegnete Seidl den aufkommenden Gerüchten um ein McLaren-Comeback Alonsos sofort und bestätigte das junge Fahrer-Duo Sainz/Norris für 2020.

Damit war McLaren das erste Team, das die Fahrerpaarung für die kommende Saison bekanntgegeben hatte.

Erfolge in verschiedenen Rennserien

Dass er mit seiner Art für Erfolg sorgen kann, hat er in der Vergangenheit in verschiedenen Rennserien unter Beweis gestellt. In der Formel 1 sammelte er von 2000 bis 2009 bei BMW Erfahrung.

Nach deren Ausstieg aus der Formel 1 zeichnete er sich für das erfolgreiche DTM-Comeback von BMW verantwortlich. Danach wurde er Director of Operations beim Porsche-LMP1-Kader und hinterließ auch im Langstreckenbereich seine Spuren.

Anzeige

Den aktuellen Höhenflug McLarens will Seidl aber nicht überbewerten. "Ich glaube, dass es noch drei, vier Jahre dauern wird, bis wir da stehen, wo wir hinwollen. Aber dann werden wir wieder um die Spitze mitkämpfen", erklärte er seinen Plan zum Erfolg.