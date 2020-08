VfB Stuttgart: Neues Trikot überrascht mit Stadtplan und Koordinaten

Nachdem der FC Schalke 04 schon in der Vorwoche bei der Vorstellung seiner neuen Trikots lokalpatriotisch der Stadt Gelsenkirchen huldigte, zieht der VfB Stuttgart nun nach:

Beim Heimtrikot orientiert sich der Bundesliga-Aufsteiger am Dress der Saison 1987/'88: Der traditionelle Brustring ist nun deutlich schmaler gehalten und etwas höher platziert.

Das Auswärtstrikot knüpft ebenso an vergangene Zeiten an, nämlich an die Spielzeit 1997/'98. Auffällig: Auf schwarzem Grund ist mit roten Linien der Stuttgarter Stadtplan nachempfunden.