Formel 1, Silverstone: Kimi Räikkönen raunzt Ingenieur von Alfa Romeo an

Beim Großen Preis von Großbritannien wurde der Weltmeister von 2007 Letzter. Für den Alfa-Romeo-Fahrer eine weitere bittere Enttäuschung in dieser Saison.

Aufsehen erregte der 40-Jährige aber nicht nur mit der schlechten Platzierung, auch ein Gespräch am Boxenfunk sorgte für Aufregung. In der 13. Runde wollte Alfa Romeo den Finnen zum Reifenwechsel an die Box holen.