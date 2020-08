Formel 3: David Beckmann gewinnt in Silverstone

David Beckmann profitiert beim Formel-3-Rennen in Silverstone von einer Zeitstrafe für den ursprünglichen Sieger. So gewinnt der Deutsche sein zweites Saisonrennen.

David Beckmann bleibt in der Formel 3 auf der Erfolgswelle. Zwei Wochen nach seinem Triumph auf dem Hungaroring wurde der 20-Jährige am Sonntag in Silverstone mehr als fünf Stunden nach Rennende zum Sieger erklärt.