Formel 1: Auto von Nico Hülkenberg defekt - kein Start in Silverstone

Nico Hülkenberg kann nicht am England-GP teilnehmen © Imago

Schlechter Tag für Nico Hülkenberg. Weil sich der Racing Point des Deutschen nicht starten lässt, kann der 32-Jährige nicht am Großen Preis von England teilnehmen.

Der Deutsche kann nicht am Großen Preis von Großbritannien teilnehmen. Grund dafür ist ein Defekt am Auto.

"Ganz genau kann ich es nicht sagen. Der Motor war nicht zu starten. Das ist bitter. Ein krasser Krimi, in dem ich mich befinde. Es ging nix, da war nix zu reparieren", zeigte sich Hülkenberg im Interview mit RTL enttäuscht.

Hülkenberg springt an diesem und vermutlich auch am nächsten Wochenende für den an COVID-19 erkrankten Sergio Perez ein.