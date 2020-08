DTM: Audi-Pilot Rene Rast gewinnt Rennen in Spa vor Nico Müller

Rene Rast hat das DTM-Rennen in Spa gewonnen © Imago

Rene Rast gewinnt das zweite Saisonrennen in der DTM in Spa vor Markenkollege Nico Müller. BMW verpasst erneut die Top 5 und steht vor einer schwierigen Saison.

Rene Rast hat zum Auftakt der DTM seine Ansprüche auf den letzten Titelgewinn für Audi untermauert - muss sich aber starker Konkurrenz stellen. Der Mindener gewann am Sonntag das zweite Saisonrennen im belgischen Spa und verwies seinen Markenkollegen Nico Müller dabei haarscharf auf den zweiten Rang. Das erste Rennen am Samstag hatte noch der Schweizer gewonnen, der damit auch an der Spitze des Gesamtklassements steht.