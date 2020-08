Beachvolleyball: Laura Ludwig und Margereta Kozuch im Halbfinale raus

Tschechien spuckt Laura Ludwig in die Final-Suppe

Laura Ludwig scheitert mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch in Düsseldorf im Halbfinale an zwei Tschechinnen. Nur im ersten Satz geht eng eng zu.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind beim zweiten Turnier in Düsseldorf im Halbfinale gescheitert. Das Duo vom Hamburger SV unterlag Michala Kubickova/Michala Kvapilova aus Tschechien am Sonntag 0:2 (20:22, 16:21).

Vor zwei Wochen hatten Ludwig/Kozuch an gleicher Stelle im Endspiel gegen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre (Schweiz) ebenfalls ohne Satzgewinn den Kürzeren gezogen. ( Beachvolleyball: "comdirect beach tour" LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM ).

In Düsseldorf wurden zwei der drei Turniere der Road to Timmendorf ausgetragen, wo vom 3. bis 6. September die deutschen Meisterschaften stattfinden (LIVE im TV auf SPORT1). Letzte Station ist Hamburg (14. bis 16. August). Ludwig und Kozuch spielen in der Serie im Feld der Top-Teams, die ihr DM-Ticket schon sicher haben.