Pierre-Emerick Aubameyang: Arsenal-Coach Arteta hofft auf Verbleib

Arsenal-Zukunft? Aubameyang macht sich "echt keine Gedanken"

Arteta will Aubameyang an Trophäen gewöhnen

Seine Fähigkeiten am Ball sind allerdings deutlich gewinnbringender als sein Umgang mit der Trophäe. Als der Kapitän mit dem Pokal in der Hand den Sieg mit seinen Kollegen feiern wollte, entglitt ihm der Pott und zerbrach beim Aufschlag auf den Rasen in zwei Teile.

Arteta kämpft um Aubameyang-Verbleib

Zwar sicherte der Sieg im FA Cup den Gunners immerhin noch das Ticket für die Europa League, doch vom eigentlichen Ziel, der Rückkehr in die Champions League, war Arsenal als Tabellenachter in der Premier League erneut weit entfernt.

Aubameyang für Arsenal enorm wertvoll

Seit seinem Wechsel auf die Insel im Januar 2018 für fast 64 Millionen Euro erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend 70 Tore. Mehr als jeder andere Premier-League-Spieler in diesem Zeitraum, Mohamed Salah vom FC Liverpool kommt in dieser Zeit als zweitbester Knipser auf 68 Treffer. Seine 13 Arsenal-Tore in diesem Kalenderjahr übertrifft in der Premier League ebenfalls keiner.