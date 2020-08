Mijat Gacinovic verlässt Eintracht Frankfurt - Steven Zuber soll kommen

Eintracht Frankfurt verliert nach Ante Rebic, Kevin-Prince Boateng, Sébastien Haller und Co. offenbar einen weiteren Pokalhelden von 2018.

Nachdem Mijat Gacinovic am Samstag beim Testspiel gegen AS Monaco wegen Verhandlungen mit einem anderen Verein schon nicht mehr im Kader stand , ist sein Abgang nun wohl beschlossene Sache.

Gacinovic nach Hoffenheim - Zuber zu Eintracht Frankfurt

Gacinovic hatte sich im Pokalfinale 2018 gegen den FC Bayern bei den Eintracht-Fans unsterblich gemacht, als er nach einem Sprint über den gesamten Platz in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 3:1 den Frankfurter Triumph perfekt machte.

In der abgelaufenen Saison kam der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit 2015 in Frankfurt spielt, jedoch nur zu 23 Bundesliga-Einsätzen, bei denen er lediglich elf Mal in der Startelf stand.