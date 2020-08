Anzeige

Beachvolleyball: Kira Walkenhorst glücklich nach DM-Qualifikation Walkenhorsts Märchen-Comeback

Kira is back! So lief das Walkenhorst-Comeback

SID

Gleich bei ihrem ersten Turnier nach der Rückkehr in den Sand löst Kira Walkenhorst das Comeback für die Deutsche Meisterschaft. Auch ihre Partnerin ist begeistert.

Kira Walkenhorst hielt das überdimensionale Ticket für Timmendorf mit der rechten Hand ganz fest, die linke reckte sie in die Höhe.

"Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass ich mich ohne Tape auf dem Feld bewegen konnte", sagte die Beachvolleyball-Olympiasiegerin nach ihrem Traum-Comeback. Gleich beim ersten Start mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne gelang die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften.

Gut zwei Jahre hatte Walkenhorst vor der Rückkehr in Düsseldorf nicht mehr im Sand um Punkte gespielt. Entsprechend gering waren die Erwartungen, die Eintrittskarte für die Titelkämpfe in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September LIVE im TV auf SPORT1) sollte eigentlich (noch) gar nicht in Angriff genommen werden.

"Wir wollten hier antreten, um uns kennenzulernen und in Hamburg das Ticket lösen. Es jetzt schon im ersten Anlauf klar zu machen, ist natürlich super", sagte Walkenhorst, die ihre Karriere Anfang 2019 nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen eigentlich schon beendet hatte, bei SPORT1. Jetzt ist sie zurück, und wie.

Walkenhorst sucht über soziale Medien nach Partnerin

Mit der elf Jahre jüngeren Grüne (18) legte die Goldmedaillengewinnerin von Rio bei der zweiten von drei Stationen auf der Road to Timmendorf eine blitzsaubere Bilanz hin.

In der Gruppenphase der Road to Timmendorfer Strand gewann das Duo gegen Lena und Sarah Overländer sowie Svenja Müller und Sarah Schulz jeweils 2:1. Im Finalspiel gegen Viktoria Bieneck und Julika Hoffmann hieß es am Ende 2:0 (25:23, 21:14). (Beachvolleyball: Road to Timmendorfer Strand LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

"Yessssss! We did it!", schrieb Walkenhorst bei Instagram: "Timmendorf wir kommen. Freuen uns mega!" Der Sport ist wieder mehr in den Vordergrund gerückt, da der Körper endlich mitspielt. Zuletzt hatte die ganze Aufmerksamkeit ihrer Ehefrau Maria und den Drillingen gegolten, die diese im Herbst 2018 zur Welt brachte.

Walkenhorst hatte vor fast genau vier Jahren bei den Sommerspielen an der Copacabana mit Laura Ludwig triumphiert. Nach langer Auszeit arbeitete sie zunächst mit Melanie Gernert (33) am Comeback.

In der Coronakrise kam es zur Trennung, und die Hamburgerin Walkenhorst suchte deshalb über die Sozialen Medien mit einer öffentlichen Ausschreibung ("Player wanted") nach Ersatz. Jetzt spielt sie mit Grüne.

Fernziel Olympia 2024

Das Fernziel heißt Paris 2024, das neu formierte Team funktioniert.

In ihrer Wahlheimat Hamburg (14. bis 16. August) kann Walkenhorst auf dem angestrebten Weg zurück in die Spitze den nächsten Schritt machen und dann in Timmendorf voll angreifen. Drei DM-Titel hat sie bereits in der Tasche.