ManUnited-Idol Ryan Giggs schwärmt von Jadon Sancho und Jack Grealish

"Sancho ist schnell, direkt, aber auch ein intelligenter Spieler. Was mir an ihm gefällt, ist, dass er nicht in Panik gerät, wenn er mit dem Ball zum Abschluss kommt", sagte Giggs dem Youtube-Channel "Webby & O'Neill". Im Gegensatz zu vielen anderen schnellen Flügelspielern entscheide sich Sancho für den richtigen Pass.