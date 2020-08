Inter Mailand: Trainer Antonio Conte wettert gegen Bosse

Inter-Coach Conte knöpft sich Präsident Zhang vor

Contes Worte richteten sich vor allem an Präsident Steven Zhang: "Wir müssen in allen Bereichen wachsen und uns verbessern, auch abseits des Platzes. Und ein großer Klub sollte seine Spieler besser schützen. Wir werden das alles am Ende der Saison besprechen, ich muss den Präsidenten treffen, der ist gerade in China."