NBA LIVE im TV & Stream mit Mavericks, Doncic, Lakers, LeBron, Bucks

22 der 30 NBA-Teams sind beim Restart dabei und auf dem Gelände des ESPN Wide World of Sports auf drei Quarantäne-Hotels verteilt. Gespielt wird in drei verschiedenen Hallen.

Regelmäßige Tests in Orlando

Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen höchsten Standards. Nach der Ankunft in Orlando mussten die Spieler zunächst in Isolation im Hotelzimmer, bis zwei negative Tests vorlagen. Auch danach werden die Profis regelmäßig getestet.

Die NBA hat viel in die Infrastruktur investiert, so überwachen hochmoderne Armbänder den Sicherheitsabstand zu anderen Personen im Hotel. Zur Ablenkung stehen den Spielern unter anderem Billard-Tische, Tischtennis-Platten und Spielekonsolen zur Verfügung. Zudem ist es möglich, die Bubble (Blase) im Notfall zu verlassen. Bei der Rückkehr droht aber erneute Quarantäne.

Alle Teams absolvieren acht Partien, bevor es in die Playoffs geht (bis 14. August). Die jeweils sieben Besten aus der Western und Eastern Conference erreichen sicher die Meisterrunde. Trennen den Achten und Neunten der Tabelle maximal vier Siege, dann spielen beide Teams erneut um den übrigen Platz in den Playoffs.

In der Postseason geht es dann wie üblich zu. Im herkömmlichen Format spielen 16 Teams um die Teilnahme an den Finals. Vier Siege sind in einer Serie zum Weiterkommen nötig. Die Finalserie startet planmäßig am 30. September und könnte bis zum 13. Oktober gehen.