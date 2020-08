Champions League: Julian Nagelsmann spricht über Atlético Madrid, Feier

Julian Nagelsmann wäre auf ein mögliches Finale in der Champions League gegen den FC Bayern vorbereitet. Im Falle des Titelgewinns will er "etwas Verrücktes machen".

Julian Nagelsmann hat angekündigt, im Falle eines Titelgewinns in der Champions League eine verrückte Aktion starten zu wollen.

"Ich habe mir noch nichts überlegt, aber es kann schon sein, dass ich dann was Verrücktes machen würde", erklärte der Trainer von RB Leipzig in der Bild am Sonntag. Nagelsmann bestätigte auch indirekt, dass er eine Titelprämie im Vertrag stehen habe. "Ich glaube, das hat jeder Trainer. Wer es nicht hat, hat schlecht verhandelt."