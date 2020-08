NBA: Los Angeles Lakers mit LeBron James unterliegen Toronto Raptors

Damit geht die Niederlagenserie der Lakers gegen ihren Angstgegner weiter: Toronto gewann zum elften Mal in Folge gegen das Topteam aus Los Angeles, zum letzten Mal gingen die Lakers in der Saison 2014/15 als Sieger vom Platz.

DENNIS SCHRÖDER (Oklahoma City Thunder): Der deutsche Nationalspieler steckt in der Zwickmühle. Seine Frau Ellen erwartet im August das zweite gemeinsam Kind. Bei der Geburt will Schröder dabei sein, bei der restlichen Saison mit OKC aber auch. Wie genau er das koordiniert, steht noch nicht fest © Getty Images

DEANDRE JORDAN (Brooklyn Nets): Und damit nicht genug bei den Nets - auch DeAndre Jordan lässt Brooklyn personell am Stock gehen. Der 31-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison aus © Getty Images

WILLIE CAULEY-STEIN (Dallas Mavericks): Der frühere Center der Golden State Warriors erwartet im Juli die Geburt seines ersten Kindes und sagte seine Teilnahme am Event in Orlando deshalb ab © Getty Images

DAVIS BERTANS (Washington Wizards): Der lettische Forward wird nach der Saison Free Agent und bekommt voraussichtlich seinen ersten dicken Vertrag. Um das nicht durch Verletzungen zu gefährden, verzichtet der 27 Jahre alte Forward auf die Spiele in Disney World - auch angesichts zweier Kreuzbandrisse in der Vergangenheit. Jerian Grant wird ihn wohl ersetzen © Getty Images

Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in Florida hat Commissioner ohnehin bereits angekündigt, dass der Restart bei Fällen gestoppt werden müsste. Die NBA-Saison steht also schon vor dem Neubgeinn auf wackeligen Füßen © Getty Images

Die NBA-Saison 2019/20 soll mit 22 Teams in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden. Doch nicht alle Spieler können bzw. wollen am Restart teilnehmen - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen © Imago

Davis enttäuscht gegen Toronto

Neben einer starken Defensivleistung konnte sich der amtierende Meister auf Kyle Lowry verlassen, der mit 33 Punkten und 14 Rebounds - so viele wie noch nie in seiner Karriere - Topscorer der Partie war. ( Tabelle der NBA )

Bei den Lakers, die mit einer Wurfquote von 35,4 Prozent aus dem Feld so schlecht waren wie noch nie in dieser Saison, war James mit 20 Punkten und zehn Rebounds bester Werfer. Sein kongenialer Partner Anthony Davis kam nach 34 Punkten gegen die Clippers diesmal nur auf magere 14 Zähler.

T. J. Warren überragt mit 53 Punkten

Stadtrivale Clippers gewann derweil in der NBA-Bubble in Disney World mit 126:103 gegen die New Orleans Pelicans, bei denen sich Supertalent Zion Williamson mit einer leichten Knöchelverletzung früh auswechseln ließ. Williamson kehrte zwar in der zweiten Hälfte zurück, kam aber nur auf sieben Punkte in 14 Minuten. Topscorer der Partie war Paul George, der Clippers-Guard erzielte 28 Punkte.