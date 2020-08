Serie A: Inter Mailand besiegt Atalanta Bergamo - Juventus verliert

Inter Mailand feierte die Vizemeisterschaft in der Serie A © Imago

In der Serie A sichtert sich Inter Mailand durch einen Sieg gegen Atalanta Bergamo Platz zwei. AS Rom verdirbt Juventus die Meisterfeier.

Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo zum Ende einer starken Saison in der Serie A die Vizemeisterschaft im italienischen Fußball verpasst.

Das Überraschungsteam mit dem deutschen Außenverteidiger verlor am letzten Spieltag 0:2 (0:2) gegen Inter Mailand und musste damit den Lombarden den zweiten Platz überlassen. Die erneute Teilnahme an der Champions League hatte sich Bergamo bereits zuvor gesichert ( DATENCENTER: Die Tabelle ).

Am 12. August geht für Gosens und Co. die Spielzeit mit dem Viertelfinale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain weiter. Die Partie bildet den Auftakt für das Endturnier der Champions League in Lissabon.