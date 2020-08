FC Chelsea: Christian Pulisic verletzt im FA-Cup-Finale gegen Arsenal

Christian Pulisic musste in der 2. Halbzeit ausgewechselt werden © Getty Images

Christian Pulisic muss im FA-Cup-Finale in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Ob er gegen den FC Bayern in der Champions League spielen kann, ist ungewiss.

Der ehemalige Starspieler von Borussia Dortmund hatte sein Team gegen den FC Arsenal in der 5. Spielminute zunächst in Führung geschossen, als eine Hereingabe von Olivier Giroud clever gegen die noch träge Gunners-Abwehr nutzte.

Nach Pulisic auch Pedro verletzt raus

Am kommenden Samstag tritt Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) an. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister Ende Februar mit 3:0 für sich entschieden.