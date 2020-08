Lionel Messi: Transfer von Barcelona zu Inter Mailand - realistisch oder Quatsch?

Messi-Wechsel: Inter-Besitzer heizen Gerüchte an

Als das Konterfei von Lionel Messi jüngst den Mailänder Dom anstrahlte, sorgte das für helle Aufregung in der italienischen Modemetropole. Schließlich war es der TV-Sender PPTV , der dieses virtuelle Plakat auf den Dom projizierte. Der Sender gehört Suning, dem chinesischen Eigentümer von Inter Mailand.

Und der Gründer sowie Leiter Zhan Jindong gehört zu den reichsten Chinesen - unter anderem hält sein Sender PP Sports in China die Übertragungsrechte für die Top-5-Ligen in Europa, also auch für die Bundesliga.