Niko Kovac übernimmt von Jürgen Klinsmann TV-Job bei Nationalmannschaft

Frankfurt reloaded? So könnte Kovac das neue Monaco bauen

Der Trainerjob bei AS Monaco ist nicht genug: Nico Kovac wird als TV-Experte die Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten - und beerbt Jürgen Klinsmann.

Für Kovac, der am Samstagabend in einem Testspiel gegen Ex-Klub Eintracht Frankfurt antritt (Eintracht Frankfurt - AS Monaco ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), ist der Job die zweite neue Aufgabe binnen weniger Tage.