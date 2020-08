DTM: Audi mit Fünffachsieg in Spa - Nico Müller gewinnt vor Jamie Green

Nico Müller war in Spa nicht zu schlagen © Imago

Audi läutet die DTM-Saison mit einem Fünffachsieg ein. Ein Schweizer triumphiert in Spa, Titelverteidiger Rene Rast verpasst das Podest.

Audi hat seine Abschieds-Saison in der DTM mit einem Fünffachsieg eröffnet. Der Schweizer Nico Müller gewann das erste Rennen am Samstag im belgischen Spa, und auch dahinter zeigten die Ingolstädter ihre schon aus dem Vorjahr bekannte Dominanz: Jamie Green (Großbritannien), Loic Duval (Frankreich), Ex-Champion Mike Rockenfeller und Titelverteidiger Rene Rast folgten.

Bester BMW-Starter war der Österreicher Philipp Eng. Rast hatte bis nach der Rennhalbzeit auf Podestkurs gelegen, kämpfte dann aber mit stark abbauenden Reifen und musste einen zweiten Stopp einlegen. Chancen auf die Meisterschaft scheint aber auch in diesem Jahr nur zu haben, wer in einem Audi sitzt. Schon 2019 hatte die Marke mit den vier Ringen Fahrer-, Team- und Markentitel gewonnen.

"Wir müssen verstehen, warum die Probleme so massiv waren, ob es am Setup liegt, am Fahrstil, bisher wissen wir es noch nicht", sagte Rast, "es war, als würde es auf der Hinterachse regnen."