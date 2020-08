Formel 1: Sebastian Vettel im 3. Training in Silverstone 14. - Bottas 1.

Mercedes hat im dritten freien Training zum britischen Grand Prix in Silverstone erstmals ernst gemacht und mit Valtteri Bottas (Finnland) und Weltmeister Lewis Hamilton (England) die Konkurrenz distanziert. Dagegen kam Sebastian Vettel im bockenden Ferrari auch im letzten Test vor dem Qualifying (Formel 1: Qualifying in Silvestone am Samstag ab 15 Uhr im LIVETICKER) nicht in Schlagdistanz. Auf Platz 14 hatte er mehr als anderthalb Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Bottas.