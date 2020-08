Tennis: Masters in Madrid im September soll abgesagt werden

Rafael Nadal muss auf sein Heimspiel in Madrid verzichten © Getty Images

Das Tennis-Masters in Madrid fällt offenbar den steigenden Corona-Infektionszahlen in Spanien zum Opfer. Die Organisatoren kapitulieren vor den Entwicklungen.

Das Tennis-Masters in der spanischen Hauptstadt Madrid steht unmittelbar vor der Absage. Das gaben die Organisatoren nach einer entsprechenden Empfehlung der Regionalregierung in einer Mitteilung bekannt. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, diese liege bei Ion Tiriac und seiner Firma Super Slam Ltd., Besitzer der Turnierlizenz.