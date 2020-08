Beachvolleyball: Kira Walkenhorst erreicht Finale in Düsseldorf

c

Kira Walkenhorst erreicht mit ihrer Partnerin Anna-Lena Grüne ungeschlagen die Finalspiele in Düsseldorf. Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft ist nah.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (29) steht mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne beim Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften in einem der beiden Finalspiele. Aufgrund einer verletzungsbedingten Absage bei ihren Gegnerinnen Antonia Stautz und Leonie Welsch gewann das neu formierte Duo in Düsseldorf das letzte Spiel der Gruppenphase kampflos und ist damit Sieger in der Gruppe A.