Serie A: Letzter Spieltag mit Juventus, Atalanta, Inter LIVE im TV, Stream, Ticker

Der letzte Spieltag in der Serie A wird zum Dreikampf um die Vizemeisterschaft. Atalanta Bergamo will unbedingt die 100-Tore-Marke knacken.

Die Spielplanmacher in Italiens Serie A haben den Topteams am letzten Spieltag richtige Kracher beschert.

Während Meister Juventus Turin vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon (Hinspiel: 0:1) in der Champions League gegen AS Rom seine Form testet, verspricht der Dreikampf um die Vizemeisterschaft Spannung und jede Menge Tore. ( Der 38. Spieltag der Serie A ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

So empfängt das seit dem Restart nach der Corona-Pause noch ungeschlagene Bergamo mit dem Deutschen Robin Gosens im direkten Duell Inter und würde mit einem Sieg die Vizemeisterschaft aus eigener Kraft schaffen. Zudem fehlen dem Team, das bereits im Viertelfinale der Champions League (gegen Paris Saint-Germain) steht, nur noch zwei Treffer bis zur historischen 100-Tore-Marke in der Serie A. Derzeit steht Atalanta bei 98:46 Toren.

Immobile winkt Goldener Schuh

Für die Turiner geht es darum, nach zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen wieder in Form zu kommen. Gegner AS Rom hat Platz fünf bereits ebenfalls sicher, sodass die Roma frei aufspielen kann.

Am Sonntag geht es dann im Abstiegskampf rund, der CFC Genua und US Lecce kämpfen in Fernduellen gegen den Abstieg in die Serie B (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).