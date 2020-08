Formel 3: David Beckmann wird Neunter in Silverstone - Sophia Flörsch 22.

David Beckmann war in Silverstone bester Deutscher © Getty Images

David Beckmann erreicht beim Formel-3-Rennen in Silverstone als einziger Deutscher die Punkteränge. Sophia Flörsch und David Schumacher fahren hinterher.

David Beckmann hat im ersten Rennen der Formel 3 in Silverstone erneut als einziger Deutscher die Punkteränge erreicht. Der 20 Jahre alte Trident-Pilot belegte im siebten Saisonlauf der Nachwuchsserie Platz neun und geht damit gemäß der Reverse-Grid-Regel am Sonntag (9.45 Uhr) von Startplatz zwei ins Sprintrennen.

Beckmann hatte zuletzt beim Sprint in Ungarn seinen ersten Saisonsieg in der Formel 3 geholt. In der Fahrerwertung stockte der 20-Jährige sein Konto auf 49,5 Punkte auf und bleibt damit Vierter. Beckmanns Teamkollege Lirim Zendeli landete auf Platz 13.