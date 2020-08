FC Liverpool präsentiert neues Trikot - Nike erstmals Ausrüster

Der FC Liverpool hat am Samstag seine Trikots für die kommende Saison 2020/21 präsentiert.

Dabei setzt der englische Meister wie gewohnt auf eine rote Grundfarbe, auf dem Kragen mit V-Ausschnitt und den Ärmel-Enden sind allerdings Streifen in weiß und türkis aufgedruckt.

Das Trikot erinnert an die Heimshirts der Reds zwischen 1993 und 1996. Die Farben Rot, Weiß und Blaugrün sind auch im traditionellen Wappen Liverpools erhaltn. Die Farbe türkis soll auch das berühmte Sagentier Liver Bird (Lebervogel) repräsentieren, der an der Spitze des berühmten Liver Buildings in Liverpool sitzt.