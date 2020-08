Golf: Martin Kaymer scheitert bei Barracuda Championship

Kaymer profitiert von Lockerungen

Eigentlich wollte Kaymer erst für die PGA Championship (6. bis 9. August) in San Francisco in die USA zurückkehren, eine Lockerung der Quarantäne-Regeln durch die PGA ermöglichte aber die kurzfristige Teilnahme an dem Turnier in Truckee. Bislang mussten Spieler, die in die USA einreisen wollten, in eine zweiwöchige Quarantäne gehen. Da die Profis jedoch zur "Blase" gehören und ohnehin wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden sollen, lockerte die PGA die Bestimmungen.