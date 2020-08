Wechsel zum FC Chelsea? Kai Havertz weiht Trainer Peter Bosz in Pläne ein

An dieser Frau hängt Havertz' 100-Millionen-Deal

Wechselt Kai Havertz zum FC Chelsea? Seinen aktuellen Trainer Peter Bosz hat der Nationalspieler jedenfalls schon in seine Zukunftspläne eingeweiht.

Wechselt Kai Havertz in die Premier League zum FC Chelsea und folgt damit seinem Nationalmannschaftskollegen Timo Werner? Diese Frage wabert seit Wochen umher.

Einer, der in Havertz’ Zukunftspläne bereits eingeweiht ist, ist Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz. Auf die Frage, ob er wisse, was Havertz will, sagte Bosz im dpa-Interview: "Ja, das weiß ich. Aber ich werde es natürlich nicht verraten, es ist ja seine Sache."