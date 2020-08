WNBA: Satou Sabally führt Dallas Wings mit Glanzleistung zum Sieg

Der 22-Jährige kam beim 76:73 gegen Indiana Fever auf 23 Punkte und 17 Rebounds und stellte damit in ihrem dritten Spiel jeweils persönliche Bestmarken auf. Mit einem Block und den zwei entscheidenden Freiwürfen am Ende war Sabally auch in der Schlussphase die entscheidende Frau.

Die in New York geborene und in Berlin aufgewachsene Sabally war im Draft von Dallas an zweiter Stelle ausgewählt worden.