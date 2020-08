NHL: Philipp Grubauer steht beim Restart für Colorado Avalanche im Tor

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer wird beim Restart der NHL für sein Team Colorado Avalanche von Beginn an auf dem Eis stehen. "Ich fange am Sonntag an", sagte der 28-Jährige am Freitag in einer Medienrunde: "Aber ich weiß noch nicht, ob wir dann Hälfte-Hälfte machen oder ob ich das ganze Spiel durchspiele." Colorado startet am Sonntag gegen die St. Louis Blues in seiner Blase in Edmonton in den Saisonendspurt. (Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl gegen Chicago Blackhawks Samstag ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).