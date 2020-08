NBA: Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo schlagen Boston Celtics

Die Milwaukee Bucks starten erfolgreich in die NBA-Restsaison und bezwingen die Boston Celtics. Superstar Giannis Antetokounmpo hat jedoch gleich doppelt Glück.

Trotz eines Giannis Antetokounmpo in MVP-Form haben die Milwaukee Bucks einen glücklichen Sieg beim NBA-Restart gefeiert.

2:30 Minuten vor dem Ende hatte der "Greek Freak" beim Stand von 107:107 Daniel Theis eigentlich in der Leistengegend getroffen und wäre nach seinem sechsten Foul ausgefoult gewesen. Theis punktete im Anschluss an das Play, nach einem Check des Referees erhielt Giannis kein Foul. Nur eine Minute später bekam der Superstar der Bucks dann sein sechstes Foul, der Call wurde jedoch verworfen und in ein Foul von Marcus Smart geändert.