VfB Stuttgart: Sven Mislintat über BVB-Verhandlungen und Transfers

Mislintat: "Einnahmen braucht jeder"

Sven Mislintat: Sehr. Wir haben unsere Wunschspieler für den Defensivverbund bekommen: Mit Gregor Kobel und Pascal Stenzel und nicht zu vergessen mit Wataru Endo drei der ursprünglich ausgeliehenen Spieler der Aufstiegsmannschaft, dazu mit Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos zwei Spieler und Menschen, die voll unserem Anforderungsprofil entsprechen. Und das zu wirtschaftlich sehr vernünftigen Rahmendaten in Zeiten der Corona-Pandemie.

Mislintat: Wenn der Transfermarkt jetzt schließen würde, hätten wir einen guten Job gemacht. Dann hätten wir auf der Abgabenseite nicht noch mögliche Attacken abzuwehren. Aber natürlich bekommen wir die Gerüchte um Nicolás González mit. Wir sehen schon die Möglichkeit, dass uns jemand so viel Geld bietet, dass wir über einen Verkauf nachdenken müssen. Das für uns Entscheidende ist aber, dass Nico bei uns noch drei Jahre Vertrag hat und keine Ausstiegsklausel. Das bedeutet nichts anderes, als dass es nur mit uns zusammen geht und wir am Ende bestimmen.

Mislintat: Einnahmen braucht in der Coronazeit jeder. Es gibt wahrscheinlich nur einen Klub, der das relativ unbeschadet übersteht - und das ist Bayern München. Dann gibt es noch die Klubs wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und auch Leipzig, die wirtschaftlich aufgrund ihrer Strukturen unabhängiger sind. Alle anderen Vereine werden zu Verkäuferklubs, wenn Schmerzgrenzen erreicht werden. Da gibt es kein Drumherumreden. Das tun wir auch nicht bei Nico González. Wenn heute einer käme und uns bietet, was in der heutigen Zeit unverantwortlich wäre abzulehnen, verkaufen wir und entwickeln oder addieren Ersatz.