FC Bayern: David Alaba und Franz-Beckenbauer-Vergleich - wie viel Legende trifft zu?

Ein Abwehrchef mit feinem Füßchen, der nicht nur hinten den Laden zusammenhält, sondern aus der Defensive mit Traumpässen das Spiel seines FC Bayern eröffnet, als Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner schon in die Annalen eingegangen ist - es gibt schon so einige Parallelen zwischen David Alaba und "Kaiser Franz".

Vorstandsmitglied Oliver Kahn (selbst Bayern-Legende) zeigt bei MagentaSport zwar Verständnis, dass sich ein Urgestein wie Alaba dann auch mal Gedanken macht, vielleicht zum letzten Mal in der Karriere einen großen Wechsel zu machen" - gleichzeitig umgarnt aber auch er den Zweifelnden: "Was er gezeigt hat, nicht nur in dieser Saison, auch in der letzten Saison, das ist aller Ehren wert, das ist top So einen Spieler braucht man auch als Leader in der Innenverteidigung.