ADAC GT Masters und Formel 4 starten Saison live im TV, Stream auf SPORT1

Es ist wieder soweit, der Saisonauftakt steht bevor: Dank eines detaillierten Hygienekonzepts kann das ADAC GT Masters nach der Corona-Zwangspause endlich wieder an den Start gehen. Los geht es am Lausitzring.

Wie üblich werden an sieben Rennwochenenden jeweils samstags und sonntags ein einstündiges Rennen mit Fahrerwechsel ausgetragen. Anders als in den Vorjahren findet das erste Rennen am Lausitzring statt. Dort können die Piloten dann am 1. und 2. August erstmals Punkte für den Kampf um die Meisterschaft sammeln.

Auch Formel 4 wieder am Start

Mit dem ADAC GT Masters starten auch die ADAC TCR Germany und die ADAC Formel 4 ihre Saison. US Racing geht als Titelverteidiger und Mitfavorit in die Saison: Der ehemalige Formel-1- und DTM-Pilot Ralf Schumacher und sein Partner Gerhard Ungar peilen in diesem Jahr erneut das Triple an: Die Titel in der Fahrerwertung, bei den Rookies und in der Teammeisterschaft.