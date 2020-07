FC Bayern ohne Benjamin Pavard: Warum Flick ihn trotz Kimmich vermisst

"Benji hat eine sensationelle Runde gespielt. Er war 'Mister Zuverlässig'. Er bringt normalerweise in jedem Spiel hundertprozentige Leistung. Sein Ausfall ist nicht nur defensiv, sondern auch offensiv nicht so einfach, denn wir müssen umstellen", erklärte der Cheftrainer auf SPORT1 -Nachfrage.

Kimmich ersetzt Pavad, Thiago darf ran

Thiago rückte dafür in die Startelf und ordnete das Spiel der Bayern neben Leon Goretzka im Zentrum. Der Spanier, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag in München nicht verlängern will, spielte hochmotiviert und agierte wie Kimmich fehlerfrei.

"Es zeichnet eine Mannschaft aus, dass sie so einen Ausfall immer wieder kompensieren kann. Wir haben das in den zurückliegenden Monaten immer wieder machen müssen. Wir werden versuchen, dass jetzt auch wieder hinzubekommen und alles dem Erfolg unterzuordnen, indem sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt", betonte Flick und versprach: "Gegen Chelsea fangen wir damit an."