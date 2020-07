Tennis: Amerikanischer Tennisverband hält an Plänen für US-Open fest

Ungeachtet steigender Infektionszahlen in New York gibt der amerikanische Tennisverband bekannt, dass die US-Open wie geplant Anfang September stattfinden soll.

Die Organisatoren der US Open gehen trotz des erneuten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in New York weiter fest von einer planmäßigen Austragung des Grand-Slam-Turniers aus. Der US-Tennisverband USTA teilte am Freitag mit, dass "die Planung der US Open" ungeachtet der aktuellen Entwicklungen in der Coronakrise "weiter fortgesetzt" werde.