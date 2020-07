FC Bayern: David Alaba vor Abgang - Kahn verrät Stand im Poker

Kahn lobt Alaba als Leader bei Bayern

Kahn lobte den 28-Jährigen, der noch bis 2021 an den FCB gebunden ist, in den höchsten Tönen: "Was er gezeigt hat, nicht nur in dieser Saison, auch in der letzten Saison, das ist aller Ehren wert, das ist top. So einen Spieler braucht man auch als Leader in der Innenverteidigung."