Anzeige

Reiten, Galopprennsport: Rennen in Düsseldorf mit Lanfranco Dettori Der beste Jockey auf Rekordjagd

Deutsches Derby: Diese Momente lassen die Kommentatoren ausflippen

SPORT1

Beim Galopp-Highlight in Düsseldorf gibt sich auch Super-Jockey Lanfranco Dettori die Ehre. Der Italiener will bei seiner Rekordjagd das nächste Highlight setzen.

Der beste Jockey der Welt reitet im wichtigsten Stutenrennen des Jahres in Deutschland:

Lanfranco "Frankie" Dettori (49), aus Italien stammender und in England lebender Super-Jockey gibt sich am Sonntag im 162. Henkel - Preis der Diana – German Oaks (Gruppe I, 2.200 m, 8. Rennen um 15:30 Uhr) auf der Galopprennbahn in Düsseldorf die Ehre.

Anzeige

Der aktuell einmal mehr auf einer Welle des Erfolges segelnde Dettori, der in seiner Laufbahn mehr als 500 Grupperennen gewann, macht bei seiner Rekordjagd um die Welt in der NRW-Landeshauptstadt Station und steuert die von Meistertrainer John Gosden trainierte Miss Yoda im Klassiker.

Galopprennen: 16-jähriges Ausnahmetalent triumphiert

Erst am vergangenen Samstag hatte Dettori mit der Ausnahmestute Enable zum dritten Mal die King George and Queen Elizabeth Stakes in Ascot gewonnen, am Dienstag stellte er beim vierten Erfolg mit Stradivarius im Goodwood Cup auf der gleichnamigen Bahn einen weiteren Rekord auf.

Seine größte Leistung war der Ritt aller sieben Sieger am britischen Champions' Day in Ascot 1996.

Auch Proschwitz' Stall "Torjäger" mischt mit

Es handelt sich bei diesem sportlichen Event der Extraklasse, um das nach dem Derby zweitwertvollste Galopprennen der gesamten deutschen Rennsaison und um den Top-Termin überhaupt in Düsseldorf.

300.000 Euro Siegprämie winken als Siegbörse im Feld der dreijährigen Stuten. Die Partie scheint diesmal sehr offen. Neutrainer Marcel Weiß, der seit diesem Jahr in Mülheim als Coach aktiv ist, sattelt mit Gestüt Auenquelles Virginia Joy (Adrie de Vries) seine erste Gruppesiegerin.

In der Mehl-MülhensTrophy in Hamburg bezwang sie nach hartem Kampf die in München von Sarah Steinberg für den Rennstall Gestüt Hachtsee vorbereitete Zamrud (Anthony Crastus). Beide treffen erneut aufeinander.

Claudio Pizarro, Thomas Müller, Sir Alex Ferguson: Viele Fußballer haben ein Faible für den Galopprennsport. Ein früherer deutscher Profi agiert sogar als Galopptrainer. SPORT1 zeigt Akteure aus dem Fußballgeschäft, die es zum Galopp gezogen hat © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Als Sir Alex Ferguson (hier mit seinem Top-Pferd Rock of Gibraltar) noch Teamchef von Manchester United war, konnte es passieren, dass eine Trainingseinheit ausfiel und Ferguson lieber die Morgenarbeit der Pferde auf der Rennbahn in Newmarket verfolgte © Getty Images Der heute 78-Jährige gilt als Pferdenarr. Nicht nur als Teamchef war Ferguson eine Legende, gewann mit Manchester United in knapp 27 Jahren 38 Titel. Auch als Mitbesitzer mehrerer hochkarätiger Galopper machte sich Ferguson einen Namen. Hier liest er Spitzenjockey Frankie Dettori die Leviten © Getty Images Und Sir Alex ist bei weitem nicht der einzige Akteur aus dem Fußballgeschäft mit einem Hang zum Galopprennsport. Durch Ferguson kam auch Englands einstiger Star Michael Owen zum Pferderennen. Der frühere Nationalspieler besitzt nicht nur eigene Rennpferde, sondern tritt auch als Züchter auf © Imago Anzeige Selbst als Jockey hat sich Owen (hier bei der Siegerehrung nach dem Sieg seines Pferdes Brown Panther in Dubai 2015) sogar schon probiert - bei einem Wohltätigkeitsrennen im ehrwürdigen Ascot. "Ich bin in einem Stück zurück und hatte die Zeit meines Lebens", sagte er anschließend. Als Belohnung erhielt er eine Urkunde von Prinz Charles © Imago Als Galoppexperte unter den Bundesligaspielern gilt insbesondere Claudio Pizarro. Gemeinsam mit Tim Borowski und Thomas Müller, dessen Ehefrau Lisa Dressurreiterin ist, gründete er einst die Besitzergemeinschaft Stall 24. Dessen Pferde liefen nicht nur durchaus schnell, sondern hatten auch Namen mit Bezug zum Fußball - wie etwa Mia san Triple © Imago Lisa und Thomas Müller (hier mit Trainer John David Hillis) sind vor allem in München-Riem immer wieder mal auf der Galopprennbahn zu sehen © Imago Neben Pizarro haben auch Kölns Torhüter Timo Horn (hier als Beobachter des Trainings in Köln-Weidenpesch) und Nick Proschwitz Verbindungen zum Galopp. Kalifornia Queen steht im Besitz von Torjäger Proschwitz und Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten © Imago Anzeige Proschwitz etwa durfte sich mit Braunschweig nicht nur über den Aufstieg in die 2. Liga freuen, sondern in diesem Jahr über den Sieg der Stute Kalifornia Queen in einem bedeutenden Rennen in Berlin Hoppegarten © Imago Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten (r.) musste zuletzt beim Deutschen Derby, dem bedeutendsten klassischen Rennen für dreijährige Pferde, eine Enttäuschung verkraften. Der große Favorit Wonderful Moon belegte nur Platz sechs © Imago Wie Baumgarten hat auch Manager Klaus Allofs eine große Leidenschaft für den Galoppsport. Der frühere Spieler und Manager wurde schon als Kind von seinem Opa auf die Düsseldorfer Rennbahn mitgenommen. Mit 18 Jahren beteiligte er sich erstmals an einem Vollblüter. Während seine Mitspieler auf mehr Pferdestärken standen, verzichtete Allofs für sein erstes eigenes Pferd, die Stute Wadima, auf schnelle Autos, fuhr stattdessen einen Simca LS für 300 Mark © Imago Nach einer Pause stieg Allofs 2010 wieder in den Sport ein. Gemeinsam mit "Pferdeflüsterer" Monty Roberts besuchte er die Trainingszentrale der Stiftung Gestüt Fährhof, stieg in eine Beteiligung mit Fährhof-Chef Andreas Jacobs ein. Die Farben, in denen die Jockeys reiten, sind eine Reminiszenz an seinen ersten Fußballverein. Das lila-weiß quergestreifte Jersey und die weiße Kappe mit lila Stern erinnern an den Klub TuS Gerresheim. Die Hoffnungen von Allofs ruhen derzeit auf dem Pferd Potemkin © Imago Anzeige Ein früherer Fußball-Profi, der inzwischen sogar als Galopp-Trainer tätig ist, ist Markus Münch. 164 Mal spielte Münch in der Bundesliga, mit Panathinaikos Athen wurde er griechischer Meister. Nach dem Karriereende als Fußballer sattelte Münch um, machte die Lizenz als Galopptrainer. Inzwischen ist er erfolgreich im Nachbarland Frankreich tätig © Imago

Anzeige

Champion Henk Grewe setzt auf Stefan Hahnes Flamingo Girl(Bayarsaikhan Ganbat) und Kalifornia Queen (Andrasch Starke), die für den Stall Torjäger um Fußball-Profi Nick Proschwitz (Eintracht Braunschweig) und Lars-Wilhelm Baumgarten das Diana-Trial in Berlin-Hoppegarten auf ihr Konto brachte, ehe sie Dritte im Derby-Trial in Hannover war.

Drei sehr interessante Hoffnungen aus dem Gestüt Görlsdorf sind die von Markus Klug (gewann 2019 mit Diamanta) engagierte Snow (Maxim Pecheur), die erstmals in neuen Farben antretrende Listen-Zweite Moon A Lisa (mit Weltklasse-Jockey Olivier Peslier) und die Vichy-Listensiegerin Tickle Me Green (mit Derby-Siegjockey Ronan Thomas).

Dreifach-Siegerin aus Irland am Start

Die beiden Letztgenannten bietet mit dem französischen Trainer Francis-Henri Graffard der Betreuer von Derbysieger In Swoop auf. Auch die Wittekindshoferin Elle Memory (Lukas Delozier) aus dem Stall von Peter Schiergen gehört nach ihrem Erfolg im BMW-Preis auf diesem Kurs in die Überlegungen.

Überraschung im Deutschen Derby: Hier galoppiert ein Außenseiter zum Sieg

Aus Irland reist mit Jessica Harringtons Silence Please (Tom Madden) eine dreifache Siegerin an, die zuletzt als Dritte eines Listenrennens gefiel.

Die höchste Handicap-Einstufung hat die von Andreas Suborics trainierte Karlshoferin No Limit Credit (mit dem Italiener Dario Vargiu), die Zweite aus den klassischen 1.000 Guineas.

Zweites Gruppe-Highlight

Mit dem Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen (Gruppe III, 55.000 Euro, 1.600 m, 10. Rennen um 16:40 Uhr) lockt gleich noch ein weiteres Gruppe-Highlight.

Anzeige

Aviateur (Adrie de Vries) könnte nach seinem Sieg im Dortmund Grand Prix erneut weit vorne sein. Ein interessanter Herausforderer ist der frische Gruppesieger Runnymede (Rene Piechulek). Kaum schon voll erkannt scheinen die Seriensieger Thorin (Andrasch Starke) und Lacento (Bauyrzhan Murzabayev).

Insgesamt erwarten Sie zwölf Leistungsprüfungen ab 11:25 Uhr in Düsseldorf, von denen die Rennen 1 bis 5 und die Diana auch nach Frankreich übertragen werden.

Aus Bad Harzburg übernommen wurde das Grafenberger BBAG Auktionsrennen (37.000 Euro, 1.700 m, 6. Rennen um 14:15 Uhr). Phuket Paradise (Andrasch Starke) könnte nach dem Erfolg in Hamburg gleich noch einmal nachlegen.

Live-Übertragung auch bei SPORT1

Auch SPORT1 berichtet regelmäßig live von den Top-Highlights im deutschen Galopprennsport.