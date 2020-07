FC Bayern: Niklas Süle feiert Comeback gegen Marseille, bereit für Chelsea

Der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters wurde beim Testspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Olympique Marseille in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Süle erleichtert nach Bayern-Comeback

"Es war keine ganz so einfache Zeit, es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte", meinte ein sichtlich erleichtertert Süle bei MagentaSport .

Zwischenzeitlich wurde er in der Reha auch durch ein Ödem am Knie zurückgeworfen. Es war bereits der zweite Kreuzbandriss in der immer noch jungen Karriere des 24-Jährigen.