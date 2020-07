Nigma gewinnt OGA Dota PIT ohne KuroKy

rmN- als würdiger KuroKy-Ersatz

Kurz vor Eventstart ließ Team Nigma mitteilen, dass sie ohne ihren Captain KuroKy auskommen müssen. Deutschlands erfolgreichster eSportler litt noch an einer Armverletzung und befand sich in Physiotherapie. Coach Roman "rmN-" Paley vertrat ihn.

Partie Nummer Eins lag lange in der Hand von Alliance, bis Nigmas Faceless Void mehr und mehr das Spiel übernahm. In einer Mischung aus Pick-Offs und koordinierten Teamfights mit der Chronosphere gewann Nigma nach 47 Minuten. Die zweite Partie war dann ein Start-Ziel-Sieg, in der Nigma seinen Vorsprung stetig ausbaute. Alle sah nach einem klaren 3-0 aus, aber Alliance wollte sich noch nicht geschlagen geben. Bereits in der Runde zuvor gegen OG bewies Alliance, dass sie in der Lage waren, einen Rückstand aufzuholen.