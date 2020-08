AS Monaco: Niko Kovac vor Test gegen Eintracht Frankfurt unter Druck

Niko Kovac tritt mit seinem neuen Klub AS Monaco bei Eintracht Frankfurt an (LIVE im TV auf SPORT1). Seine Situation ist kompliziert, die Zeit läuft davon.

Bei seiner Vorstellung vor einer Woche erinnerte der neue Trainer Niko Kovac an eine Partie mit Bayer Leverkusen, in der er 1997 gegen (spätere) Superstars wie David Trezeguet, Thierry Henry, Fabien Barthez und Willy Sagnol antrat.

"Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man muss sich ansehen, was man mit der Zukunft machen kann. Wir alle wollen, dass der AS Monaco an die Spitze zurückkehrt. Wir werden alle zusammenarbeiten, und unser Ziel ist es, wieder auf die internationale Bühne zurückzukehren", erklärte der frühere Bayern-Trainer.

Ex-Spieler bei Monaco gehandelt

Anders als bei seinen früheren Stationen Eintracht Frankfurt und FC Bayern will Kovac vermehrt die eigene Jugend einbauen, mit dem bei Real Madrid gehandelten Benoit Badiashile ist ein Eigengewächs des Klubs in der Innenverteidigung gesetzt.

Dass Monaco nach einem enttäuschenden neunten Platz in der Vorsaison Verstärkungen benötigt, ist trotz eines riesigen 39-Mann-Kaders augenscheinlich. Im Trainingslager in Polen kassierte das Team bei Kovacs Debüt eine 1:2-Niederlage gegen Standard Lüttich. Das Fehlen der verletzten Cesc Fabregas und Stevan Jovetic machte sich bemerkbar, vor allem defensiv wackelte das Team bedenklich.

Ben Yedder führt Team an

Die Zeit arbeitet gegen Kovac, schon am 23. August startet gegen Stade de Reims die Saison in der Ligue 1. Das Ziel ist klar, der Meister von 2017 will zurück in den Europapokal. Dementsprechend groß ist der Druck auf den früheren Bayern-Trainer, das Aus von Vorgänger Robert Moreno kam plötzlich und unerwartet.