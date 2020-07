Snooker-WM: Judd Trump verärgert über Aussagen von Ronnie O'Sullivan

Vor Beginn der am Freitagmorgen gestarteten Weltmeisterschaft hat sich Champion Judd Trump über Aussagen von Legende Ronnie O'Sullivan aufgeregt. Am Donnerstag hatte der an Asthma erkrankte Spieler Anthony Hamilton seine Teilnahme am Turnier zurückgezogen. Grund für den Rückzieher sind die bei der WM erlaubten Fans und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken.