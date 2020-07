Hamburger SV holt Horst Hrubesch als Direktor für den Nachwuchs

Der HSV verpflichtet Horst Hrubesch als Direktor für den Nachwuchs. Die Klub-Legende will den Fußball wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, HSV-Vorstand Boldt ist begeistert.

Wie der Zweitligist am Freitagmittag bestätigte, übernimmt Horst Hrubesch den Posten als Direktor Nachwuchs. In dieser Funktion wird der 69-Jährige für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Traditionsklubs verantwortlich sein.

SPORT1hatte bereits am Donnerstag darüber berichtet, dass HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Präsident Marcell Jansen Kontakt zu Hrubesch aufgenommen haben. "Ich habe in den vergangenen Jahren in regelmäßigen Abständen Kontakt zu Horst Hrubesch gehabt und mich mit ihm auch immer über Fußball und Entwicklungspotenziale unterhalten. Er verfügt über einen enorm wertvollen Erfahrungsschatz, trifft im Umgang mit jungen Fußballern den richtigen Ton und ist zudem ein echter HSVer", wird Boldt in einer HSV-Mitteilung zitiert.