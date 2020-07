DFB-Pokal: Auflagen legen Amateurklubs Verzicht auf Heimrecht nahe

In Corona-Zeiten werden die Amateurvertreter im DFB-Pokal vor schwierig zu erfüllende Aufgaben gestellt, wenn sie in der ersten Hauptrunde zu Hause antreten wollen.

Welcher Amateurklub träumt nicht davon? Doch in Corona-Zeiten dürfte dieser Wunsch für viele Underdogs unerfüllt bleiben, selbst wenn sie zwischen dem 11. und 14. September zu den 64 Teams zählen, die in der ersten Hauptrunde an den Start gehen dürfen.

Dabei werden die aktuell noch fehlenden 23 Teilnehmer der ersten Hauptrunde erst in den Landespokalfinals am 22. August ermittelt. Für viele Klubs steht zuvor sogar erst noch das Halbfinale des Landespokals an.

Für den Oberligisten vom Niederrhein ist schon der Einzug in das Landespokal-Halbfinale gegen den 1. FC Bocholt ein herausragender Erfolg in der 20-jährigen Vereinsgeschichte.

Arminia Bielefeld wartet in erster Pokal-Hauptrunde

Der 1. FC Saarbrücken hat tatsächlich die Sensation geschafft und ist als erster Regionalligist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. In einer dramatischen Partie besiegten die Saarländer Fortuna Düsseldorf mit 7:6 im Elfmeterschießen © Getty Images

Held des Abends war einmal mehr Saarbrücken-Keeper Daniel Batz, der in der Partie insgesamt fünf (!) Elfmeter hielt und dem Underdog so das Weiterkommen ermöglichte. Bereits im Achtelfinale war der 29-Jährige der überragende Mann und sorgte mit seinen Elfer-Paraden gegen den Karlsruher SC für den Einzug in die nächste Runde © Imago

Die vier gehaltene Elfmeter von Batz sind in der Pokal-Geschichte bislang einzigartig. Aber in der langen Historie gab es viele Rekorde und Sensationen. SPORT1 zeigt weitere Highlights aus der Vergangenheit des DFB-Pokals © Getty Images

Am 14. August 1994 - vor etwas mehr als 25 Jahren - machte sich Roland Stein unsterblich: Dank seinem Tor gelang dem TSV Vestenbergsgreuth in der 1. Runde des DFB-Pokals die Sensation gegen den FC Bayern © Imago

Eine Blamage, die den Rekordmeister und -pokalsieger bis heute verfolgt. "Jetzt müssen wir mit der Schmach leben", sagte Lothar Matthäus schon nach dem Spiel. Der ebenfalls direkt beteiligte Dietmar Hamann stellte 2015 in einer "Spiegel"-Kolumne fest: "Dass alle dann über uns gespottet haben, ist normal" © Imago

Alljährlich wird bei der Frage, welchem Außenseiter diesmal ein Pokal-Coup gelingen könnte, an die Sensation im Nürnberger Frankenstadion erinnert. Bei den Bayern standen damals weitere große Namen wie Kahn, Helmer, Scholl und Papin auf dem Platz - auf der Bank saß Giovanni Trapattoni © Imago

"Vor der Partie hat keiner dran geglaubt, dass wir gegen die Bayern mithalten können. Aber im Spiel haben wir dann gemerkt, dass wir mithalten können", sagte Siegtorschütze Stein anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 2014 im "Volkswagen Pokalfieber" auf SPORT1 © Imago

Erinnerungsstücke von den Bayern-Stars gab es übrigens kaum. "Anschließend hat man keinen mehr von den Bayern gesehen, die waren gleich nach dem Spiel verschwunden. Man wollte Geschenke und Autogramme, aber es war nicht möglich", erinnerte sich Stein © Imago

Der TSV Vestenbergsgreuth war aber längst nicht der einzige Verein, der in der Geschichte des DFB-Pokals für eine faustdicke Überraschung sorgte. SPORT1 zeigt anlässlich des Erfolgs des 1. FC Saarbrücken die größten Sensationen der Pokal-Historie © SPORT1-Montage: Zimmermann/Tirl/Getty Images/Imago

Ein Drittligist macht 2015 von sich reden: Arminia Bielefeld schafft die Sensation und zieht ins Halbfinale ein. Arminia setzt sich gegen Borussia Mönchengladbach nach Elfmeterschießen verdient mit 5:4 durch. Nach 90 wie auch nach 120 Minuten stand es 1:1 © Getty Images

Arminias Abwehrspieler Florian Dick jubelt nach dem Spiel mit den Fans. Nicht nur Gladbach wird besiegt, zuvor bereits auch Hertha BSC und Werder Bremen. Die Bielefelder scheitern erst im Halbfinale am späteren Pokalsieger, dem VfL Wolfsburg © Getty Images

1974 unterliegt der Hamburger SV in der ersten Runde beim badischen Amateurklub VfB Eppingen 1:2 © Imago

Auch Torwart Rudi Kargus kann die Pleite nicht verhindern. Zu der Zeit ist der HSV Tabellenführer der Bundesliga © Imago

Und wieder ist der HSV der Leidtragende - 2015 ist Regionalligist Carl Zeiss Jena der Stolperstein für die Hanseaten © Imago

Der Bundesliga-Dino zieht in Runde eins auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld mit 2:3 den Kürzeren © Imago

Besser macht es da der HSV-Stadtrivale vom FC St. Pauli. Die Kiezkicker schalten im Viertelfinale der Pokalsaison 2005/2006 Werder Bremen mit 3:1 aus © Getty Images

Torsten Frings (l.) und Patrick Owomoyela (M.) rutschen auf schneebedecktem Boden böse aus © Getty Images

Nach dem Coup gibt es hinterher den endlosen Millerntor-Jubel. Die Pauli-Spieler machen eine große Party - erst im Stadion und danach auf dem Kiez © Getty Images

Frust für Schalke 04: Der Champions-League-Teilnehmer scheitert 2014/2015 im DFB-Pokal erstmals seit 25 Jahren wieder in der 1. Hauptrunde gegen Dynamo Dresden © Getty Images

Schwarz auf Gelb: Mit 2:1 bezwingt der Drittligist aus Sachsen die Königsblauen. Eine Runde später muss auch Zweitligist VfL Bochum dran glauben © Getty Images

PLATZ 10: Was für ein Spiel! In der ersten Pokalrunde! 1995/1996 hat das Los dem VfB Stuttgart eine recht kurze Anreise beschert. Es geht in den beschaulichen Hardtwald nach Sandhausen, doch beschaulich ist es da nicht mehr. Mit sage und schreibe 13:12 nach Elfmeterschießen gewinnen die Sandhäuser - damals in der Regionalliga - gegen den Bundesligisten © Imago

Die Amateure des VfB Stuttgart gewinnen 2000 gegen Eintracht Frankfurt mit 6:1! Die Schwaben treten von Beginn an couragiert und respektlos auf. Bei den Gästen entpuppt sich die Mehrzahl der Bundesligaspieler als pomadige Stolperkünstler, Unterschiede gibt es nur zwischen Ausfällen und Totalausfällen © Getty Images

Eintracht Frankfurt blamiert sich in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/2019 gegen den Viertligisten SSV Ulm 1846. Die Hessen unterliegen dem krassen Außenseiter nach einer schwachen Partie mit 1:2. Neu-Coach Adi Hütter feiert damit einen verkorksten Einstand als Eintracht-Trainer © Getty Images

Frankfurt scheitert als erster Titelverteidiger seit 22 Jahren wieder in der ersten Runde. Beim Ulmer Pokal-Comeback nach 17 Jahren Pause treffen Steffen Kienle und Vitalij Lux vor 18.440 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion. Die SPORT1-User wählen die Partie auf Platz 5 der größten Pokal-Sensationen © Getty Images

In der Saison 1990/91 leistet sich der FC Bayern (Bild: Brian Laudrup) im DFB-Pokal eine peinliche 0:1-Niederlage in Weinheim an der Bergstraße. In Runde eins ist die Fallhöhe besonders hoch. Mit fünf frischgebackenen Weltmeistern treten die Münchner beim Oberligisten an © Imago

Dort blamieren sie sich bis auf die Knochen. Jürgen Kohler verursacht einen Elfmeter, den Thomas Schwechheimer gegen Raimond Aumann eiskalt verwandelt. Den Bayern gelingt bei 35 Grad kein Tor mehr, sie sind raus. Für die SPORT1-User war die Bayern-Pleite sogar die zweigrößte Pokal-Sensation © Imago

Der FK Pirmasens sorgt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2006/07 für eine faustdicke Überraschung und wirft den fünfmaligen Pokalsieger Werder Bremen aus dem Wettbewerb © Imago

Der Regionalliga-Aufsteiger setzt sich im Elfmeterschießen mit 3:1 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Arg gebeutelt reisen die Bremer daraufhin zum Champions-League-Hit beim FC Chelsea © Imago

Der Auftritt in Berlin ist für Hoffenheims neuen Keeper Tim Wiese im Sommer 2012 ein rabenschwarzer Tag - so hat sich der selbst ernannte Europa-League-Kandidat den Auftakt sicher nicht vorgestellt. Der Berliner AK 07 bejubelt dagegen den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte © Getty Images

Hoffenheims Defensive agiert auf Hühnerhaufen-Niveau und befindet sich in Berlin unter Dauerbeschuss. Der Viertligist schickt die TSG mit einer 4:0-Packung auf die Heimreise. Die SPORT1-User wählten die TSG-Blamage sogar auf Platz 3 © Getty Images

Die Bayern bleiben nicht von weiteren Pokalsensationen verschont. 2000 scheitern die Münchner am 1.FC Magdeburg mit 3:4 nach Elfmeterschießen © Getty Images

Der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt hatte zuvor bereits den 1.FC Köln mit 5:2 vermöbelt © Getty Images

In der Saison 1984/85 gelingt dem SC Geislingen ein Pokalcoup: Gegen den unter Ernst Happel zur europäischen Spitzenklasse zählenden Hamburger SV setzt sich das Team von der Schwäbischen Alb sensationell mit 2:0 durch. Für die SPORT1-User landet die HSV-Pleite auf Platz 6 der Pokal-Überraschungen © Imago

Keine Freunde im Ruhrgebiet macht sich Eintracht Trier in der Pokalsaison 1997/98. Erst eliminieren die Trierer UEFA-Cup-Sieger Schalke 04 mit 1:0 ... © Imago

dann muss Champions-League-Sieger Borussia Dortmund auch dran glauben © Getty Images

Triers Knipser Rudi Thömmes macht sich beim 2:1 unsterblich. Die SPORT1-User wählen die BVB-Blamage auf Platz vier © Getty Images

Die Mutter aller Pokal-Sensationen. Wer erinnert sich nicht? Das Pokal-Debüt von Giovanni Trapattoni 1994 bei Rekordmeister Bayern München im Spiel bei der TSV Vestenbergsgreuth. Es wird kein schönes... © Imago