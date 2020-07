Manchester City vor Kauf von Nathan Aké - Vergleich mit Virgil van Dijk

Eigentlich kann man Jürgen Klopp nicht genug dafür loben, in diesem Jahr die Meisterschaft mit dem FC Liverpool gewonnen zu haben.

Denn damit war klar, dass Pep Guardiola erst zum vierten Mal seit 2009 am Ende einer Saison nicht Meister wird. Einmal musste der Katalane Real Madrid den Vortritt lassen (2012), einmal weilte er vor seiner Bayern-Zeit im Sabbatical (2013), einmal war der FC Chelsea besser (2017) - und jetzt Liverpool.

Ähnlichkeit mit Virgil van Dijk

Aké fliegt außerhalb Englands eher unter dem Radar, trotz bereits 146 Spielen in der Premier League kommt er erst auf elf Länderspiele für die Niederlande.

Auf der Insel wird der Innenverteidiger jedoch hoch geschätzt - und erinnert dabei frappierend an Virgil van Dijk.

Auch der Superstar vom FC Liverpool kam mit Mitte 20 von einem Klub der Mittelklasse (FC Southampton), auch er spielt für Oranje, hatte zum Zeitpunkt seines Wechsels erst 16 Länderspiele auf dem Konto und spielt in der Innenverteidigung. Beide stammen nicht aus der berühmten Ajax-Jugend, sondern wurden bei Feyenoord Rotterdam (Aké) sowie Willem II (van Dijk) ausgebildet und haben ihre Wurzeln in Afrika.

Und für beide wurden - so die Meinung vieler Experten und Fans zum Zeitpunkt der Wechsel - zu hohe Ablösen bezahlt.

Topwerte in der Premier League

Der Trainer hat die Innenverteidigung der Citizens als Schwachstelle seines Teams ausgemacht, tatsächlich kassierte City bis zu Liverpools Meisterschaft am 31. Spieltag zwölf Tore mehr als die Reds. Im Gegensatz zu den gewonnenen Titeln 2018 (0,7) und 2019 (0,6) lag der Schnitt bei 0,9 Gegentoren pro Spiel.

City gelang es nicht, Klublegende Vincent Kompany nach seinem Abgang nach Anderlecht adäquat zu ersetzen. Guardiola experimentierte in der Innenverteidigung mit John Stones, Nicolas Otamendi, Eric Garcia und Fernandinho, nur Aymeric Laporte war - wenn er gesund war - gesetzt.

Akés 29 geblockte Schüsse sind mehr als doppelt so viele wie der beste City-Profi aufzuweisen hat (Fernandinho, 14). Sechsmal verhinderte er mit einem beherzten Tackling im Strafraum einen gegnerischen Torabschluss, seine Passgenauigkeit von 87,6 Prozent gehört zu den Topwerten aller Premier-League-Verteidiger. Zudem ist Aké trotz nur 1,80 Meter Körpergröße sehr kopfballstark, erzielte bereits sechs Tore per Kopf und gehört auch zu den Top-Spielern in der Statistik gewonnener Kopfballduelle.