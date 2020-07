Bundesliga: Schalke präsentiert neue Trikots

Schalke präsentiert seine Trikots für die neue Saison. Während sich das Heimjersey im klassischen Look zeigt, haben die Auswärts- und Ausweichtrikots tiefere Bedeutungen.

Schalke 04 trägt in der kommenden Saison Trikots mit Symbolcharakter.

Während die Heimtrikots in klassischem, schlichtem Königsblau mit weißem Kragen gehalten sind, steckt hinter dem Look der Auswärts- und Ausweichtrikot eine tiefere Bedeutung.

Das neue Ausweichtrikot ist in lindgrün gehalten, dazu tragen die Spieler schwarze Hosen. Der Look ist ein Gruß an die Stadt Gelsenkirchen, deren Wappen eine Linde zeigt und deren Farben Grün und Schwarz sind.