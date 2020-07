Sim-Racing: Jochen Schweizer und BMW starten eSports-Team

So sieht der Sim-Racing-Bereich in der Jochen Schweizer Arena aus © Jochen Schweizer

In der Münchener Jochen Schweizer Arena wurde im Rahmen eines Kickoff-Events die Gründung des Jochen Schweizer SimRacing Team - powered by BMW verkündet. Das Unternehmen für Erlebnisprodukte und der Autohersteller haben den aktuellen Hype um das digitale Autorennen erkannt und steigen ein.

Nur der erste Schritt

"Meine Erwartung ist, dass wir die Jochen Schweizer Arena zum Home of eSports machen", sagte Schweizer im Gespräch mit der National Gaming League, sehe aber auch Potenzial in FIFA und Fortnite. "Das ist für uns ein strategisches Gebiet, auf dem wir uns in Zukunft stärker engagieren werden. Die Digitalisierung von Erlebnissen schreitet immer schneller voran. Es ist der Zeitpunkt gekommen, Menschen auch digitale Erlebnisse stärker zu vermitteln als zuvor."