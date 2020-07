CoD-League: Minnesota RØKKR ziehen Konsequenzen

Minnesota bringt online keine Leistung

Bevor die Liga Corona-bedingt zu Online-Events wechselte, stand Minnesota auf einem guten vierten Platz. Doch seitdem hat das Team lediglich fünf der letzten 17 Spiele gewonnen. Ihr letzter Sieg liegt über drei Monate und sechs Home Series-Events zurück. Am 23. Mai schlugen sie OpTic Gaming Los Angeles mit 3-2. Die acht darauffolgenden Spiele verloren sie. Sie beendeten die Saison auf dem achten Platz und rutschen damit gerade noch ins Sieger-Bracket der Playoffs. Dort erwartet sie der Fünftplatzierte aus New York.

So verlaufen die Playoffs

Anders als vorherige Weltmeisterschaften werden die diesjährigen Playoffs ausschließlich online und in einem alternierenden Double-Elimination-Format ausgetragen. Das bedeutet, dass Teams, die im Sieger-Bracket starten (Platz 1-8) sich eine Niederlage leisten können, ohne aus dem Turnier zu fliegen. Sie rutschen anschließend ins Verlierer-Bracket, von wo aus sie weiterhin die Chance aufs große Finale haben. Die vier schlechtplatziertesten Teams der Saison (Platz 9-12) starten bereits im Verlierer-Bracket (hier Elimination-Round genannt) und müssten insgesamt sieben Spiele in Folge gewinnen, um Weltmeister zu werden. Zum Vergleich: die beiden Top-Platzierten Teams, Atlanta FaZe und Dallas Empire, haben im besten Fall nur drei Spiele vor sich, um Champion zu werden.

Die Playoffs sind in zwei Events unterteilt: Das erste startet am 19. und endet am 23. August. Die vier verbliebenen Teams spielen ein Championship Weekend am 29. und 30. August.