NBA: New Orleans Pelicans mit Williamson unterliegen Utah Jazz mit Gobert

Zum NBA-Restart verspielen die New Orleans Pelicans einen Vorsprung gegen die Utah Jazz. Wunderkind Zion Williamson kommt überraschend kurzfristig zum Einsatz.

Bitterer Auftakt für die New Orleans Pelicans in die wieder aufgenommene NBA-Saison.

Im ersten Spiel in Disney World in Orlando/Florida hat das Team um Wunderkind Zion Williamson einen Vorsprung von 16 Punkten im abschließenden Viertel noch verspielt und gegen die Utah Jazz mit 104:106 verloren. ( Tabelle der NBA )

Dabei sah es lange Zeit nach einem deutlichen Sieg der Pelicans aus. New Orleans machte über große Teile des Spiels hinweg den besseren Eindruck, verpasste es aber, sich weit genug abzusetzen. So war es am Ende ausgerechnet Rudy Gobert, der für die Jazz die entscheidenden Freiwürfe traf. Der Franzose wurde im März als erster NBA-Spieler positiv auf COVID-19 getestet.