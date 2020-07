Champions League, PSG: Thomas Tuchel hofft bei Kylian Mbappe auf Wunder

In wenigen Tagen beginnt in Lissabon das Finalturnier der Champions League. PSG-Trainer hofft bei seinem verletzten Schützling Kylian Mbappe auf ein "Wunder".

Mbappe erlitt beim Erfolg im nationalen Pokalwettbewerb gegen AS St. Etienne am vergangenen Freitag eine Verstauchung des rechten Knöchels und eine Verletzung der äußeren Bänder. Der Verein prognostizierte eine Ausfallzeit von drei Wochen. Bis zum Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo am 12. August bleibt nicht mehr viel Zeit. Das Endspiel in Lissabon steigt in knapp vier Wochen am 23. August.